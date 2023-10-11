Глава Минфина США не исключает санкций против Ирана после нападения ХАМАС на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена не исключает новых санкций против Ирана в связи с возобновлением конфликта на Ближнем Востоке, но никаких решений принято не было.

Об этом заявила, министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Я бы не стала ничего исключать из обсуждения возможных будущих действий, но я определенно не хочу забегать вперед", - сказала Йеллен во время пресс-конференции в Марракеше, Марокко.

Выступая на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, Йеллен отвергла широко распространенное мнение о том, что США постепенно ослабили некоторые санкции в отношении продажи иранской нефти в рамках более широких усилий по дипломатическому сближению.

"Мы никоим образом не ослабили наши санкции в отношении иранской нефти", - сказала она, добавив, что США постоянно изучают новую информацию, которая может обосновать ужесточение санкций. - Мы продолжим это делать".

После неожиданного нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, которому Иран выразил свое одобрение, пока неясно, будут ли США ужесточать ограничения на экспорт иранской нефти.

Сообщается, что с начала самого страшного нападения на Израиль за последние десятилетия погибло более 1200 человек. С тех пор израильские силы наносят удары по боевикам, и появляются признаки того, что они готовятся к наземной операции в секторе Газа.

Экономическая угроза

Конфликт и реакция финансовых рынков создают еще одну угрозу хрупкой мировой экономике, которая все еще восстанавливается после пандемии COVID-19 и последствий вторжения России в Украину.

Неопределенность на нефтяном рынке заставила трейдеров нервничать из-за признаков того, что Иран, сторонник ХАМАС, был непосредственно причастен к нападению. Иран отрицает свою причастность, и Белый дом не имеет подтверждения, что нападение было организовано именно этой страной.

Замечания Йеллен по Ирану прозвучали в ответ на вопрос о доходах от продажи иранской нефти в размере 6 млрд долларов, которые были заморожены, но недавно переданы Тегерану.

"Эти средства, находящиеся в Катаре, были предоставлены исключительно в гуманитарных целях, - сказала она. - Эти средства не были затронуты".

Йеллен призвала не преувеличивать обеспокоенность по поводу того, что конфликт может перевернуть мировую экономику.

"Мы отслеживаем потенциальные экономические последствия кризиса, но я на самом деле не думаю о нем как о главном вероятном факторе глобальных экономических перспектив", - сказала она.