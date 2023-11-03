Чіткий сигнал РФ. У США проголосували за посилення санкцій проти нафти з Ірану

Палата представників США сьогодні, 3 жовтня, ухвалила законопроєкт про посилення санкцій щодо іранської нафти. Це має надіслати чіткий сигнал Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Законопроєкт під назвою "Зупинити приховування іранської нафти", ухвалений 342 голосами проти 69, накладе заходи на іноземні порти та нафтопереробні заводи, які переробляють нафту, експортовану з Ірану з порушенням санкцій США.

Американські законодавці обговорюють кілька законопроектів, спрямованих на чинення тиску на Іран після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. ХАМАС уже давно підтримується Іраном, але Тегеран заперечує свою причетність до атак.

Цей законопроєкт посилає сигнал Росії

Республіканець Майк Лоулер і демократ Джаред Московіц заявили, що законопроєкт посилає чіткий і переконливий сигнал Китаю, Росії та іншим країнам, що не потрібно допомагати Ірану уникати санкцій і допомагати їм у фінансуванні терору. Інакше такі країни зіткнуться з наслідками.

Видання пише, що незрозуміло, наскільки ефективним буде закон, якщо його буде підписано.

Хоча Конгрес може ухвалювати закони про санкції, такі заходи часто супроводжуються відмовою від заходів національної безпеки, що дає змогу президентам на власний розсуд застосовувати закон. І Китай може продовжувати імпортувати нафту, попри нові санкції.

Експорт іранської нафти зростає

Попри санкції США щодо іранської нафти через його ядерну програму, експорт сирої нафти стрімко зростає. Іран заявляє, що його ядерна програма нібито переслідує мирні цілі.

Експорт іранської сирої нафти, що становить близько 1,5 мільйона барелів на добу, сягнув найвищого рівня за понад чотири роки, причому понад 80% нафти було відправлено до Китаю.

Санкційний тиск США на Іран

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявляла, що адміністрація президента США Джо Байдена не відкидає нових санкцій проти Ірану у зв'язку з відновленням конфлікту на Близькому Сході.

Також у жовтні Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти іранських виробників зброї та їхніх поплічників.

У вересні США запровадили новий пакет санкцій проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виробляти безпілотники.