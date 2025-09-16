"Четкие гарантии": Зеленский назвал единственный способ закончить войну

По его словам, остановка войны может произойти только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит смелость.

Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

"Я очень надеюсь, что он (Стармер - ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что конкретный документ должен быть еще до окончания войны.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нас нужна четкая позиция президента Трампа", - заявил Зеленский.

Кроме того, он считает, Трамп может предоставить Украине ПВО в необходимом количестве, поскольку "у США их достаточно".