Читали "лекцію про Волинь": восьмеро поляків жорстоко побили молодих українців

У польському Радомі восьмеро чоловіків жорстоко побили трьох українців. Компанію на бійку зібрав п'яний поляк, який хотів прочитати їм "лекцію про Волинь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Як почалася бійка

Інцидент стався 2 серпня між п'ятою та шостою ранку на вулиці Мальчевського в Радомі. Про напад стало відомо лише через кілька днів.

34-річний мешканець Любліна Томаш Г. приїхав до Радома на весілля, а після святкування почав блукати містом. На вулиці він зустрів трьох 20-річних українців і зав'язав з ними розмову про їхнє походження.

Чоловікам не сподобалась його поведінка. За їхніми словами, поляк хотів лекцію про Волинську трагедію.

У цей момент п'яний поляк покликав на допомогу трьох чи чотирьох незнайомців, які переходили вулицю, і сказав їм, що перед ними українці. Ті відреагували миттєво.

"Вони дуже спонтанно відреагували на це, і почався напад", - розповів прокурор районної прокуратури Радома Цезарій Олтаржевський.

Згодом до побиття долучились ще кілька чоловіків, тож загальна кількість нападників сягнула восьми. Українці отримали травми голови та обличчя, їх оглянули судмедексперти.

"Замовив таксі та поїхав, ніби нічого не сталося", - розповів прокурор виданню Gazeta Wyborcza про поведінку Томаша Г. після нападу.

Поліції вдалося встановити особу головного організатора бійки. Його доставили до прокуратури.

Чоловік визнав свою провину та розповів, що на момент нападу перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його взяли під поліцейський нагляд. Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Поліція продовжує пошук решти нападників і перевіряє записи міського відеоспостереження.

Випадки агресії проти українців у Польщі трапляються регулярно. 14 серпня поліція Познані затримала жінку, яка разом із подругою напала на українців.

Дві п'яні жінки викрикували образи та плювали в перехожих, а одна з них вдарила чоловіка перевернутою парасолею.