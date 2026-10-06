Читает переписку и заметки: как запретить Siri следить за данными в iOS

Как работает доступ к данным в новой Siri?

Персонализация ответов стала возможной благодаря фреймворку App Intents. Он позволяет инструментам Apple Intelligence, в том числе и Siri, заглядывать внутрь приложений на устройствах Apple.

По умолчанию по запросу ассистент ищет информацию в стандартных программах - "Заметках" или "Сообщениях". Если сторонние разработчики подключают поддержку App Intents, Siri может сканировать и приложения.

Для обработки сложных запросов голосовой ассистент употребляет как мощности самого iPhone, так и облачную инфраструктуру Private Cloud Compute.

Хотя Apple утверждает, что не хранит и не видит передаваемую на серверы информацию, пользователи могут самостоятельно ограничить уровень доступа помощника.

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Как ограничить доступ Siri к конкретным приложениям?

Если вы не хотите, чтобы голосовой помощник индексировал содержимое отдельных приложений, этот доступ можно отключить в настройках iOS.

Пошаговый алгоритм действий

Откройте "Параметры" на смартфоне.

Перейдите вниз и выберите раздел "Программы".

Выберите требуемое приложение из списка.

Нажмите "Поиск".

Выключите переключатель "Показывать содержимое в поиске".

После этого Siri не сможет извлекать информацию из выбранного приложения. Например, если отключить индексацию для "Сообщений", ассистент больше не сможет искать или обобщать ваши чаты.

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Контроль распознавания экрана и голосовых записей

Даже после ограничения поиска Siri может считывать информацию с экрана с помощью функции распознавания контекста. Она позволяет анализировать снимки экрана или изображения, что полезно для короткого перевода длинных статей или сообщений.

Также следует проверить, не отправляются ли ваши аудиозаписи для обучения моделей Apple.

Как это сделать?

Выделите "Параметры".

Выберите "Конфиденциальность и безопасность".

Прокрутите вниз и нажмите "Аналитика и улучшение".

Деактивируйте пункт "Совершенствование Siri и диктовка".

Для тех, кто стремится к максимальной приватности, в iOS остается возможность вернуться к классической версии Siri через меню "Время в форме экрана" или полностью деактивировать голосового помощника в соответствующем разделе настроек.