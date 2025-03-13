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Начальник КГВА блокирует подписание 150 распоряжений по критически важным предприятиям, - мэрия

Четверг 13 марта 2025 19:30
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Начальник КГВА блокирует подписание 150 распоряжений по критически важным предприятиям, - мэрия Фото: начальник КГВА блокирует подписание 150 распоряжений по критически важным предприятиям (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

У руководителя военной администрации Киева Тимура Ткаченко лежат неподписанными уже около 150 распоряжений, касающихся критически важных предприятий, школ, сферы безопасности и других важных сфер. Их блокирование грозит коллапсом в обеспечении жизнедеятельности города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте столичной мэрии.

"Сейчас около 150 распоряжений остаются неподписанными начальником КГВА. Их количество увеличивается. Так, распоряжения неделями лежат без рассмотрения в военной администрации, а затем возвращаются неподписанные без конкретных замечаний или с формальными отписками", - отмечают в КГГА.

В мэрии отмечают, что наибольшую угрозу представляет непринятие решений, касающихся определения предприятий критически важными. Без этих решений, как известно, невозможно забронировать сотрудников.

"Сейчас речь идет о 74 предприятиях. Учитывая сжатые сроки в необходимости урегулировать вопрос, это может привести к потере высокопрофессиональных специалистов. И, как следствие, к коллапсу в обеспечении жизнедеятельности города", - говорится в сообщении.

Кроме того, задерживаются решения по распределению государственной субвенции для "Новой украинской школы", что уже создало препятствия для учебного процесса, отмечают в КГГА. Не меньшую обеспокоенность вызывает у городских властей и блокирование продления лицензий для учебных заведений. Такая же ситуация возникает в сфере безопасности, коммунальной, культурной и других сферах жизнедеятельности города, отмечают в КГГА.

Непринятие этих решений приводит к невыполнению военной администрацией определенных законом полномочий в сферах обороны, гражданской защиты и защиты критической инфраструктуры столицы, подчеркивают в мэрии.

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КГГА Киев
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