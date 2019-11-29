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Кількість жертв землетрусу в Албанії наближається до 50

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Більшість загиблих є мешканцями міст Дуррес і Крудже

Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 48 осіб. Про це в четвер увечері повідомило Міністерство оборони країни, передають албанські ЗМІ.

За даними відомства, 22 із загиблих є мешканцями міст Дуррес і Крудже.

Раніше повідомлялось про 42 загиблих в результаті землетрусу в Албанії.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. В результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала.

Відомо, що станом на 28 листопада в результаті землетрусів в Албанії загинули 39 людей. Також від десяти до 25 осіб зникли безвісти, 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебувають у критичному стані.

Крім того, у Албанії стався третій землетрус за цей тиждень. Його магнутуда склала 4,9 балів по шкалі Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів за 42 кілометрів від албанської столиці Тирани.

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