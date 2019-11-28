Кількість жертв землетрусу в Албанії перевищила 40

Фото: землетрус в Албанії (twitter.com TeamAlbanians)

Кількість постраждалих зросла до 750 чоловік

Кількість людей, які загинули внаслідок сильного землетрусу в Албанії, зросла до 42 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна зпосиланням на Euronews Albania.

Також зазначається, що кількість постраждалих зросла до 750 чоловік.

"Щонайменше 42 людини загинули та 750 постраждали в результаті катастрофічного землетрусу магнітудою 6,4 в Албанії, що є найпотужнішим землетрусом за останні 50 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. В результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала.

Відомо, що станом на 28 листопада в результаті землетрусів в Албанії загинули 39 людей. Також від десяти до 25 осіб зникли безвісти, 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебувають у критичному стані.

Крім того, у Албанії стався третій землетрус за цей тиждень. Його магнутуда склала 4,9 балів по шкалі Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів за 42 кілометрів від албанської столиці Тирани.