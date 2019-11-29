Число жертв землетрясения в Албании приближается к 50

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек. Об этом в четверг вечером сообщило Министерство обороны страны, сообщают албанские СМИ.

По данным ведомства, 22 из погибших являются жителями городов Дуррес и Крудже.

Ранее сообщалось о 42 погибших в результате землетрясения в Албании.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла.

Известно, что по состоянию на 28 ноября в результате землетрясений в Албании погибли 39 человек. Также от десяти до 25 человек пропали без вести 45 человек удалось спасти из-под завалов. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Кроме того, в Албании произошло третье землетрясение за эту неделю. Его магнутуда составила 4,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 42 километрах от албанской столицы Тираны.