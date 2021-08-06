Кількість жертв вибуху на шахті в Донецькій області зросла до шести

Зросла кількість жертв унаслідок вибуху на шахті в Донецькій області. В лікарнях померли шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову .

Вибух стався 31 липня на шахті "Покровське". Унаслідок цього десять працівників шахти були госпіталізовані до лікарень Покровська та Краматорська.

"На жаль, упродовж тижня від опіків та травм шестеро з них померли. Без годувальника залишилося четверо неповнолітніх дітей", - написала Денісова.