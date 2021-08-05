ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибух на шахті в Удачному: помер третій потерпілий

Новость на русском →
Донецька область, Четвер 05 серпня 2021 07:35
Вибух на шахті в Удачному: помер третій потерпілий Фото: загинув третій шахтар після вибуху на шахті в Донецькій області (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Вибух на шахті в Удачному: помер третій потерпілий. Аварія сталася 31 липня на шахті "Покровське" в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови профспілки шахтарів та народного депутата Михайла Волинця.

Гірник помер в опіковому відділенні Краматорської лікарні №3.

"Слова зайві. Недооцінена державою шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших", - пише Волинець.

Через подію відкрито НС об'єктового рівня. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше стався вибух на шахті в Донецькій області.

Раніше в поліції повідомляли, що встановлюються обставини вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахта Вибух
NEWS
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні