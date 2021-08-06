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Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области возросло до шести

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Пятница 06 августа 2021 09:53
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области возросло до шести Фото: в больнице умерли шесть шахтеров после взрыва в удачном (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Возросло количество жертв в результате взрыва на шахте в Донецкой области. В больницах умерли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Взрыв произошел 31 июля на шахте "Покровское". В результате десять работников шахты были госпитализированы в больницы Покровска и Краматорска.

"К сожалению, в течение недели от ожогов и травм шестеро из них умерли. Без кормильца осталось четверо несовершеннолетних детей", - написала Денисова.

Напомним, 5 августа сообщалось о трех погибших.

РБК-Украина писало, что прокуратура открыла уголовное дело по факту взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района.

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Донецкая область Шахта
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