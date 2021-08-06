Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области возросло до шести

Возросло количество жертв в результате взрыва на шахте в Донецкой области. В больницах умерли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову .

Взрыв произошел 31 июля на шахте "Покровское". В результате десять работников шахты были госпитализированы в больницы Покровска и Краматорска.

"К сожалению, в течение недели от ожогов и травм шестеро из них умерли. Без кормильца осталось четверо несовершеннолетних детей", - написала Денисова.