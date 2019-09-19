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В Афганістані вибухнув вантажівку з бомбою, загинули 20 людей

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 15:07
В Афганістані вибухнув вантажівку з бомбою, загинули 20 людей
Фото: місце вибуху бомби (vg.no)

Відповідальність за теракт взяв на себе "Талібан"

В Афганістані поблизу лікарні в провінції Забуль вибухнула вантажівка з бомбою всередині, загинули щонайменше 20 людей, 95 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Повідомляється, що вибух стався в результаті детонації бомби, яка перебувала в припаркованому поряд з будівлею лікарні вантажівці. За інформацією міністерства оборони Афганістану відповідальність за теракт лежить на радикальний рух "Талібан".

"З місця вибуху було евакуйовано 20 тіл загиблих і 95 поранених. Число жертв може зрости, так як рятувальні команди і люди все ще шукають тіла під уламками", - повідомили місцеві влади.

У міністерстві оборони Афганістану вважають, що метою терористів було будівлю національного управління безпеки, яке знаходиться поруч з госпіталем.

Нагадаємо, вчора в Афганістані бойовики атакували держустанова, смертник увірвався в будівлю і здійснив самопідрив, 12 людей постраждали. Повідомляється, що смертник увірвався в будівлю і привів у дію пояс шахіда, а слідом за цим відкрили вогонь супроводжували його бойовики.

Також РБК-Україна повідомляло, що під час передвиборного виступу президента Афганістану в Кабулі вибухнула бомба. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб.

В Афганістані в результаті авіаудару загинули 30 мирних жителів "Талібан" взяв на себе відповідальність за вибухи в Афганістані
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