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Циклон "Фанні" в Індії: понад мільйон осіб евакуйовано

Новини » Надзвичайні події    03.05.2019 - 10:09
Циклон "Фанні" в Індії: понад мільйон осіб евакуйовано
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Влада евакуювала більше мільйона жителів

У п'ятницю, 3 травня, східну частину Індії накрив потужний циклон "Фанні", влада проводить евакуацію населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

Як повідомляється, індійська влада проводить евакуацію населення з районів, які знаходяться в межах циклону. Наразі було евакуйовано понад 1 млн мешканців сходу Індії. Влада штату Орисса розміщує людей в тимчасових таборах.

У Міністерстві залізниць Індії повідомили, що через стихію понад 220 рейсів, які проходять через східну частину країни були скасовані. У свою чергу Управління цивільної авіації країни оголосило про закриття аеропорту в місті Бхубанешвар та аеропорту в Калькутті.

За прогнозами, очікуються потужні зливи та пориви вітру до 200 км/год. Щонайменше 11 районів у штаті Орисса можуть постраждати в результаті стихії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на східне узбережжя Індії насувається потужний циклон "Фанні". Влада оголосила про евакуацію сотень тисяч мешканців сіл, а також про припинення роботи двох великих портів. Також влада порадили туристам залишити прибережне храмове місто Пурі, яке є дуже популярним місцем серед паломників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Непалі чверть сотні людей стали жертвами сильного шторму. Щонайменше 25 людей загинули після сильного шторму, який торкнувся Непалу в неділю ввечері і не стихав майже до ранку, ще близько 400 отримали поранення.

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