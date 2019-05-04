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Число жертв циклону в Індії зросло майже вдвічі

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 13:01
Число жертв циклону в Індії зросло майже вдвічі
Фото: наслідки циклону "Фанні" в Індії (Reuters)

Циклон "Фанні" обрушився на схід Індії 3 травня

Число жертв потужного циклону "Фанні" в Індії, який обрушився на східні штати країни, збільшилося майже вдвічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в штаті Одиша, що на сході Індії, жертвами руйнівної стихії стали щонайменше 12 осіб.

Зазначається, що зараз циклон трохи зменшив свою силу та рухається в напрямку Бангладеша на північному сході країни. Влада вже евакуювала більше мільйону жителів.

Нагадаємо, раніше індійські правоохоронці повідомляли, що внаслідок потужного циклону "Фанні" у східному штаті Одиша загинули щонайменше 7 осіб. Люди загинули через руйнування стін будівель та падіння дерев.

Додамо, у п'ятницю, 3 травня, на східну частину Індії обрушився потужний циклон "Фанні". Індійська влада проводила евакуацію населення з районів, які знаходяться в межах циклону. Тоді було евакуйовано понад 1 млн мешканців сходу Індії. Прогнозувалися потужні зливи та пориви вітру до 200 км/год.

Раніше РБК-Україна писало, що у Непалі чверть сотні людей стали жертвами сильного шторму. Щонайменше 25 людей загинули після сильного шторму, який торкнувся Непалу в неділю ввечері і не стихав майже до ранку, ще близько 400 отримали поранення.

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