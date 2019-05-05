Кількість жертв циклону в Індії зросла

Фото: наслідки циклону "Фанні" в Індії (Reuters)

Майже 300 осіб отримали поранення

В результаті потужного циклону "Фанні" в Індії, який обрушився на східні регіони країни, загинули щонайменше 33 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив лікар Бражабандху Даш, потужний циклон "Фанні" забрав життя 21 людини в місті Пурі у східному штаті Ориса. Ще майже 300 осіб отримали поранення в результаті стихії.

Таким чином, загальна кількість загиблих в результаті стихії зросла до 33 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті потужного циклону "Фані" загинули 12 осіб у індійському штаті Одиша. Зазначалося, що циклон почав рухатися в напрямку Бангладеша.

Пізніше, циклон "Фанні" обрушився на південно-західне узбережжя Бангладеша. Внаслідок стихії близько шести людей загинули, ще понад 60 постраждали. Циклон обрушився на район Кхулна та прилеглі райони країни і почав рух у бік північного сходу, руйнуючи будинки і стовпи електропередач.

Додамо, у п'ятницю, 3 травня, на східну частину Індії обрушився потужний циклон"Фанні". Індійська влада проводила евакуацію населення з районів, які знаходяться в межах циклону. Тоді було евакуйовано понад 1 млн мешканців сходу Індії. Прогнозувалися потужні зливи та пориви вітру до 200 км/год.