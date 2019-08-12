Кількість жертв тайфуну в Китаї суттєво зросла

Кількість загиблих в результаті тайфуну в Китаї досягла 44 осіб. Про це повідомляє CGTN.

При цьому в провінції Чжецзян загинуло 39 людей і ще дев'ять - пропали без вісті.

Раніше повідомлялося про 28 загиблих в результаті тайфуну в Китаї. Загальні економічні збитки в результаті тайфуну "Лекіма" склали майже 2 млрд доларів.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в ніч з п'ятниці на суботу на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма". Найбільше від негоди постраждала китайська провінція Чжецзян, з неї були евакуйовані понад 750 тис. чоловік.

Раніше повідомлялося, що до східного узбережжя Китаю наближається супертайфун "Лекіма". За даними метеорологів, "Лекіма" повинен стати найпотужнішим тайфуном з 2014 року. Через негоду в Китаї був оголошений найвищий рівень небезпеки.

Зазначимо, в Індії число загиблих в результаті повеней досягла 114 осіб. У південному штаті Керала в результаті негоди загинули 57 людей. Більше 165 осіб покинули свої будинки і знайшли притулок в 1318 таборах. В результаті негоди близько 200 будинків були повністю зруйновані.