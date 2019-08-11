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Кількість жертв негоди в Індії зросла

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 22:28
Кількість жертв негоди в Індії зросла
Фото: повені в Індії (twitter.com/reuters)

В результаті повеней загинули 114 осіб

В Індії кількість загиблих в результаті повеней досягла 114 осіб. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що в південному штаті Керала в результаті негоди загинули 57 людей. Більше 165 осіб покинули свої будинки і знайшли притулок в 1318 таборах. В результаті негоди близько 200 будинків були повністю зруйновані.

В сусідньому штаті Кернатака загинули 30 людей, ще 14 вважаються зниклими без вести. У цьому штаті евакуювали більше 300 тис. чоловік. У штаті Махараштра за офіційними даними, загинули 27 людей, 200 тис. евакуювали.

Нагадаємо, в цілому, в результаті негоди, яка вже кілька днів триває у декількох штатах на півдні і заході Індії, загинули 114 осіб. Раніше повідомлялося, що станом на 10 серпня жертвами негоди в декількох штатах Індії стали 95 осіб. Від повеней постраждали індійські штати Карнатака, Керала і Махараштра. Також через негоду був закритий міжнародний аеропорт.

РБК-Україна повідомляло, що на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма", який є найпотужнішим з 2014 року. Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки. На даний момент вже відомо про щонайменше 28 жертви стихії. У постраждалих районах проводиться евакуація жителів.

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