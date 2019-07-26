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Кількість жертв зсувів ві Китаю зросла до 20

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 06:04
Кількість жертв зсувів ві Китаю зросла до 20
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ще кілька десятків людей вважаються зниклими без вести

Кількість загиблих в результаті зсувів ґрунту в провінції Гуйчжоу на півдні Китаю досягла 20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Sina.

За його даними, у п'ятницю приблизно о 08:00 за місцевим часом рятувальники витягли з-під завалу п'ять тіл, днем раніше - ще два.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих і близько 30 зниклих без вести. Перше НП сталася у вівторок о 16:00 за місцевим часом, друге - у той же день в 21:20.

На місці події рятувальники шукають тих, хто вижив. Роботи фінансує уряд Китаю виділив з центрального бюджету на ці цілі, а також на ліквідацію стихійного лиха 4,3 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що в останні дні в Індії в результаті повеней, викликаних тривалими дощами, загинули близько 50 осіб.

РБК-Україна писало, що число загиблих в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, досягло 55.

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