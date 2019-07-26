Число жертв оползней ві Китая возросло до 20

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Еще несколько десятков человек считаются пропавшими без вести

Количество погибших в результате оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Sina.

По его данным, в пятницу примерно в 08:00 по местному времени спасатели извлекли из-под завала пять тел, днем ранее - еще два.

Ранее сообщалось о 13 погибших и около 30 пропавших без вести. Первое ЧП произошло во вторник в 16:00 по местному времени, второе - в тот же день в 21:20.

На месте происшествия спасатели ищут выживших. Работы финансирует правительство Китая, выделившее из центрального бюджета на эти цели, а также на ликвидацию стихийного бедствия 4,3 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек.

РБК-Україна писало, что в число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 55.