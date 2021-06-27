RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість жертв обвалення багатоповерхівки в Майамі зросла до 9

Автор: РБК-Україна

Число жертв обвалення багатоповерхівки в Майамі (США, штат Флорида) зросло до 9 осіб. У ніч на неділю з-під завалів дістали ще чотири тіла.

Про це повідомила мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава, передає ABC.

За її словами, з місця обвалення були витягнуті ще чотири тіла, а також "додаткові людські останки". Крім того, один з постраждалих помер у лікарні. При цьому зниклими безвісти вважаються 156 осіб. Офіційна причина обвалення досі не встановлена.

"Нашим головним пріоритетом як і раніше є пошуково-рятувальні операції і порятунок всіх, кого ми можемо", - додала мер.

Нагадаємо, багатоповерхівка обрушилася в ніч на 24 червня в районі Серфсайд. Дванадцятиповерховий будинок був побудований в 1981 році, в ньому більше 130 квартир.

Американський президент Джо Байдена в зв'язку з інцидентом оголосив режим надзвичайної ситуації у Флориді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМайамиобвалення