Число жертв обрушения многоэтажки в Майами возросло до 9

Число жертв обрушения многоэтажки в Майами (США, штат Флорида) возросло до 9 человек. В ночь на воскресенье из-под завалов достали еще четыре тела.
Об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, передает ABC.
По ее словам, с места обрушения были извлечены еще четыре тела, а также "дополнительные человеческие останки". Кроме того, один из пострадавших скончался в больнице. При этом пропавшими без вести считаются 156 человек. Официальная причина обрушения до сих пор не установлена.
"Нашим главным приоритетом по-прежнему являются поисково-спасательные операции и спасение всех, кого мы можем", - добавила мэр.
Напомним, многоэтажка обрушилась в ночь на 24 июня в районе Серфсайд. Двенадцатиэтажный дом был построен в 1981 году, в нем более 130 квартир.
Американский президент Джо Байдена в связи с инцидентом объявил режим чрезвычайной ситуации во Флориде.