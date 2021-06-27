Обвалення багатоповерхівки в Майамі: кількість жертв зросла

Рятувальники в Майамі, США, знайшли п'ятого загиблого під завалами житлового будинку. У ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обрушився в передмісті Майамі .

Про це повідомляє CNN.

В даний момент зниклими безвісти числяться 156 осіб. Рятувальники продовжують пошуки.

"Сьогодні наші пошуково-рятувальні групи виявили в руїнах ще одне тіло. Наші пошуки виявили кілька людських останків", - повідомила представник влади Майамі Даніелла Левайн Кава.

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю влада Майамі (штат Флорида) підтвердила загибель 4 осіб в результаті обвалення 12-поверхового житлового будинку.

Президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.