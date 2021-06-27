ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обвалення багатоповерхівки в Майамі: кількість жертв зросла

Новость на русском →
Майямі, Неділя 27 червня 2021 04:23
Обвалення багатоповерхівки в Майамі: кількість жертв зросла Фото: Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: Даша Харченко

Рятувальники в Майамі, США, знайшли п'ятого загиблого під завалами житлового будинку. У ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обрушився в передмісті Майамі.

Про це повідомляє CNN.

В даний момент зниклими безвісти числяться 156 осіб. Рятувальники продовжують пошуки.

"Сьогодні наші пошуково-рятувальні групи виявили в руїнах ще одне тіло. Наші пошуки виявили кілька людських останків", - повідомила представник влади Майамі Даніелла Левайн Кава.

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю влада Майамі (штат Флорида) підтвердила загибель 4 осіб в результаті обвалення 12-поверхового житлового будинку.

Президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Майами
NEWS
Зеленський поставив питання щодо України кандидатам на пост канцлера Німеччини
Зеленський поставив питання щодо України кандидатам на пост канцлера Німеччини
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун