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Кількість жертв обвалення будинку в Майамі зросла до 10, під завалами - 151 людина

Автор: Олександр Білоус

Рятувальники в понеділок, 28 червня, витягли десяту жертву з-під уламків зруйнованого будинку в Майамі. Офіційні особи пообіцяли продовжити пошук тих, хто вижив через п'ять днів після того, як 12-поверхова будівля обрушилася, коли її мешканці спали.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Рятувальники використовували крани, собак та інфрачервоне сканування, коли шукали будь-які ознаки життя серед руїн, сподіваючись, що під бетоном могли утворитися повітряні кишені, які могли підтримувати життя деяких людей.

"Ми збираємося продовжувати і працювати безперервно, щоб вичерпати всі можливі варіанти в нашому пошуку, - заявила на брифінгу мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава пошуково-рятувальна операція триває".

За її словами, чисельність зниклих безвісти становить 151 особу. Причина обвалу досі з'ясовується.

Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Майамі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній більше 130 квартир.

Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.

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Сполучені Штати АмерикиМайами