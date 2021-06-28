Кількість жертв обвалення будинку в Майамі зросла до 10, під завалами - 151 людина

Рятувальники в понеділок, 28 червня, витягли десяту жертву з-під уламків зруйнованого будинку в Майамі . Офіційні особи пообіцяли продовжити пошук тих, хто вижив через п'ять днів після того, як 12-поверхова будівля обрушилася, коли її мешканці спали.

Про це повідомляє агентство Reuters .

Рятувальники використовували крани, собак та інфрачервоне сканування, коли шукали будь-які ознаки життя серед руїн, сподіваючись, що під бетоном могли утворитися повітряні кишені, які могли підтримувати життя деяких людей.

"Ми збираємося продовжувати і працювати безперервно, щоб вичерпати всі можливі варіанти в нашому пошуку, - заявила на брифінгу мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава пошуково-рятувальна операція триває".

За її словами, чисельність зниклих безвісти становить 151 особу. Причина обвалу досі з'ясовується.