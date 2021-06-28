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Число жертв обрушения дома в Майами выросло до 10, под завалами - 151 человек

Автор: Александр Белоус

Спасатели в понедельник, 28 июня, извлекли десятую жертву из-под обломков разрушенного дома в Майами. Официальные лица пообещали продолжить поиск выживших через пять дней после того, как 12-этажное здание обрушилось, когда его жильцы спали.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Спасатели использовали краны, собак и инфракрасное сканирование, когда искали какие-либо признаки жизни среди руин, надеясь, что под бетоном могли образоваться воздушные карманы, которые могли поддерживать жизнь некоторых людей.

"Мы собираемся продолжать и работать непрерывно, чтобы исчерпать все возможные варианты в нашем поиске, - заявила на брифинге мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава Поисково-спасательная операция продолжается".

По ее словам, численность пропавших без вести составляет 151 человек. Причина обвала до сих пор выясняется.

Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил в Флориже режим чрезвычайной ситуации.

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Соединенные Штаты АмерикиМайами