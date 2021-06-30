Кількість жертв обвалення будинку в Майамі зросла до 16

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Майамі знову зросла. Тепер кількість жертв становить 16 осіб.

Про про це повідомляє The Washington Post .

Вона додала, що досі не встановлено місце розташування 147 осіб, які могли перебувати в будівлі в момент обвалення.

"Нам вдалося дістати з-під завалів тіла ще чотирьох жертв. Загальна кількість загиблих зросла до 16",-заявила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава.

Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Майамі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній більше 130 квартир.

Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.