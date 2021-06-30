RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість жертв обвалення будинку в Майамі зросла до 16

Автор: РБК-Україна

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Майамі знову зросла. Тепер кількість жертв становить 16 осіб.

Про про це повідомляє The Washington Post.

"Нам вдалося дістати з-під завалів тіла ще чотирьох жертв. Загальна кількість загиблих зросла до 16",-заявила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава.

Вона додала, що досі не встановлено місце розташування 147 осіб, які могли перебувати в будівлі в момент обвалення.

Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Майамі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній більше 130 квартир.

Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Майамиобрушение домаФлорида