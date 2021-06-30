UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число жертв обрушения дома в Майами возросло до 16

Автор: РБК-Украина

Число погибших в результате обрушения дома в Майами вновь возросло. Теперь количество жертв составляет 16 человек.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Нам удалось достать из-под завалов тела еще четырех жертв. Общее число погибших выросло до 16", - заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Она добавила, что до сих пор не установлено местоположение 147 человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения.

Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил в Флориже режим чрезвычайной ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Майамиобрушение домаФлорида