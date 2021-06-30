Число жертв обрушения дома в Майами возросло до 16

Число погибших в результате обрушения дома в Майами вновь возросло. Теперь количество жертв составляет 16 человек.

Об этом сообщает The Washington Post .

Она добавила, что до сих пор не установлено местоположение 147 человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения.

"Нам удалось достать из-под завалов тела еще четырех жертв. Общее число погибших выросло до 16", - заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил в Флориже режим чрезвычайной ситуации.