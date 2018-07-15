Майже 100 тисяч жителів китайського Чунцина евакуйовані через повені

Рівень води в річках Янцзи і Цзялинцзян перевищив рівень попередження

Через повені в Китаї понад 100 тис. жителів міста Чунцин були тимчасово евакуйовані на період пікового рівня паводку. Про це повідомляє Хіпһиа.

Як повідомляється, рівень води в річках Янцзи і Цзялинцзян перевищив рівень попередження 3,78 м і 5,92 м відповідно. Триваючі декілька днів зливи призвели до сильної повені в цьому регіоні з 2012 року.

Крім того, влада запустили екстрений режим роботи дамб, щоб швидше знизити рівень води і мінімізувати збиток від повені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від повені в Японії постраждали вже майже 200 осіб. Смерть 209 людина вже підтвердилася, а пошукові операції по решті-ще тривають.

Відзначимо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.