Число жертв повені в Індії різко зросло

В результаті повені в Індії станом на 10 серпня загинули 95 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, 95 людей загинули в результаті повеней в індійських штатах Карнатака, Керала і Махараштра. Через негоду закрито М

результаті повені в Індії загинули 42 людини, ще 15 людей вважаються зниклими без вести. Місцеве населення переселяють в табори допомоги.

Також РБК-Україна повідомляло, що на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма", який є найпотужнішим з 2014 року. Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки. На даний момент вже відомо про 13 жертв стихії. У постраждалих районах проводиться евакуація жителів.