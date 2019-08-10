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В результаті повені в Індії загинули понад 40 осіб

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 09:09
В результаті повені в Індії загинули понад 40 осіб
Фото: повінь в Індії (indiatoday.in)

Проводиться евакуація місцевих жителів

В результаті повені в індійському штаті Керала загинули 42 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

Як повідомляється, повінь спіткала Індію 8 серпня. Безперервні дощі викликали численні зсуви, а переповнені ріки викликали повені в кількох частинах Малаппурама, Каннура і Ідукки на півночі і в центральній частині Керали. Залізничне сполучення в регіоні було порушено через повені і падіння дерев на залізничні колії.

За даними місцевих чиновників, через повені і зсуви в регіоні загинули 42 людини, ще 15 людей вважаються зниклими без вести. Місцеве населення переселяють в табори допомоги.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні повінь спіткала індійські штати Ассам і Біхар, в результаті негоди загинули понад 200 людей. Тоді стихія торкнулася близько 8,1 млн жителів регіону в 12 округах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до східного узбережжя Китаю наближається супертайфун "Лекіма", який повинен стати найпотужнішим з 2014 року. В країні випустили штормові попередження про найвищу небезпеку. За даними метеорологів, через тайфун в Шанхаї очікується сильний дощ і шторм 10-го рівня.

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