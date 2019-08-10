Число жертв наводнения в Индии резко возросло

В результате наводнения в Индии по состоянию на 10 августа погибли 95 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, 95 человек погибли в результате наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра. Из-за непогоды закрыт М

результате наводнения в Индии погибли более 42 человека, еще 15 человек считаются пропавшими без вести. Местное население переселяют в лагеря помощи.

Также РБК-Украина сообщало, что на восток Китая обрушился тайфун "Лекима", который является самым мощным с 2014 года. Из-за непогоды в Китае объявлен наивысший уровень опасности. На данный момент уже известно о 13 жертвах стихии. В пострадавших районах проводится эвакуация жителей.