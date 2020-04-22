Трамп назвав терміни призупинення видачі грін-карт

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Обмеження на видачу посвідок на проживання в США триватимуть 60 днів

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 21 квітня, що його розпорядження про імміграцію буде застосовуватися тимчасово і тільки щодо одержувачів грін-карт. Про це Трамп сказав час брифінгу в Білому домі, передає CNN.

За словами американського лідера, видача постійних посвідок на проживання буде припинена протягом останніх 60 днів і не вплине на працівників, які в'їжджають у країну на тимчасовій основі.

Трамп додав, що виконавчий наказ наразі пишеться, і президент, ймовірно, підпише його в середу, 22 квітня. Він сказав, що перегляне розпорядження наприкінці цього періоду і вирішить, чи варто його продовжити.

"Призупинивши імміграцію, ми допоможемо безробітним американцям стати першими у черзі на роботу, коли Америка знову відкриється... Було б неправильно і несправедливо, якщо американці, які залишилися без роботи через вірус, будуть замінені новими іммігрантами, які прибули з-за кордону. Спочатку ми повинні подбати про американських працівників", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 20 квітня Трамп заявив, що розпорядився припинити видачу віз для іммігрантів - щоб захистити робочі місця для американських громадян.