ВООЗ: коронавірус ще довго буде з нами

Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com)

Зараз спостерігаються повторні спалахи

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що коронавірус ще тривалий час поширюватися у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВООЗ у Twitter.

За словами керівника ВООЗ, зараз спостерігаються випадки повторних спалахів коронавірусу у країнах, яких одними з перших торкнулася пандемія.

"Деякі з країн, яких пандемія торкнулася першими, тепер починають фіксувати відновлення у випадках. Не робіть помилки: на нас чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами довго", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу у світі ще не досягла свого піку. Попри зменшення захворюваності в Італії та Іспанії, зараз спостерігається стрімке зростання кількості випадків у Британії та Туреччині.

Також у ВООЗ повідомляли, що тести на антитіла не можуть визначати імунітет до коронавірусу. Представник ВООЗ Марія Ван Керхове наголосила, що можливість виявлення імунітету за допомогою таких тестів недоведена.