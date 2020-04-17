У США від коронавірусу померли близько 33 тис. людей

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В США на сьогодні лабораторно підтверджено 671,4 тис. випадків зараження коронавірусом

У Сполучених Штатах кількість загиблих від коронавірусу сягнула понад 33 тис. осіб. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, в США на сьогодні лабораторно підтверджено 671,4 тис. випадків зараження, серед яких 33 286 осіб померли. За останню добу в країні зафіксували 4491 смерть від коронавірусу.

Як зазначається, всього тест на коронавірус здали понад 3,4 млн американців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 16 квітня представив план триетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавірусу. Він зазначив, що губернатори зможуть приймати рішення про зняття обмежень самостійно.

Також, програма захисту доходів для представників малого бізнесу в США на час пандемії коронавірусу вичерпала свій бюджет у розмірі 349 млрд доларів на початковому етапі подачі заявок від бізнесменів.

Крім того, Трамп вважає, що восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавірусу COVID-19. За його словами, швидкі дії можуть запобігти масштабам поширення епідемії і допоможуть не зупиняти економіку країни.