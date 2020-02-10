Число заражених коронавірусом українців може зрости, - МОЗ

Кількість українців, заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, може зрости. Про це на брифінгу заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, сьогодні МОЗ Японії підтвердив 135 випадків коронавірусної інфекції, однак поки завершено тестування 439 пасажирів і членів екіпажу.

"Зараз захворювання підтверджено у двох українців, які є членами екіпажу. Всі люди з підтвердженою інфекцією переведені в лікарню... Проводиться вже другий раунд відбору проб на цьому судні й кількість випадків може зростати", - додав Кузін.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

Також сьогодні Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.