Число зараженных коронавирусом украинцев может вырасти, - Минздрав

Число украинцев, зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, может вырасти. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, сегодня Минздрав Японии подтвердил 135 случаев коронавирусной инфекции, однако пока завершено тестирование 439 пассажиров и членов экипажа.

"Сейчас заболевание подтверждено у двух украинцев, которые являются членами экипажа. Все люди с подтвержденной инфекцией переведены в больницу… Проводится уже второй раунд отбора проб на этом судне и количество случаев может возрастать", - добавил Кузин.

Напомним, сегодня подтвердилась информация о втором зараженном украинце. Оба зараженных уже покинули корабль и переведены в японскую больницу. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Также сегодня Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.