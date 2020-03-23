ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірусом у Києві заражено 28 осіб, - Кличко

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 17:26
Коронавірусом у Києві заражено 28 осіб, - Кличко
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні прийшли дані про ще чотири випадки

Число заражених коронавірусом у Києві складає 28 осіб, протягом дня надійшли дані про чотири випадки. Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні Київський міський лабораторний центр МОЗ України підтвердив ще чотири випадки захворювання на коронавірус.

"Тобто, кількість киян, хворих COVID-19, зросла в столиці до 28 осіб", - зазначив Кличко.

Серед нових 4 випадків:

  • 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні
  • 53-річна жінка, яка контактувала з хворим в Київській області.
  • жінка у віці 28 років - повернулася з Австрії
  • 21-річний юнак, який контактував з хворим родичем

Він також додав, що двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні, ще двоє - на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів.

Коронавірусом у Києві заражено 28 осіб, - Кличко

До цього він заявляв про 24 випадки, причому 22 випадки виявили у людей, які повернулися з країн Європейського союзу: Франції, Іспанії, Італії та Німеччини. Хоча, за даними Міністерства охорони здоров'я, коронавірус підтверджено у 29 осіб в Києві.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Київській області коронавірус лабораторно підтверджено п'яти осіб.

У МЗС закликали українців повернутися до 27 березня
Новини України КиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся