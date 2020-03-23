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Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28           

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 17:26
Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28           
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня подтвердились еще четыре случая

Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, в течение дня подтвердились четыре случая. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сегодня Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины подтвердил еще четыре случая заболевания коронавирусом.

"То есть, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло в столице до 28 человек", - отметил Кличко.

Среди новых 4 случаев:

  • 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне
  • 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области.
  • женщина в возрасте 28 лет - вернулась из Австрии
  • 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником

Он также добавил, что двое пациентов находятся в Александровской больнице, еще двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.

Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28           

До этого было известно о 24 случаях, причем 22 случая выявили у людей, которые вернулись из стран Европейского союза: Франции, Испании, Италии и Германии.

Напомним, сегодня стало известно, что в Киевской области коронавирус лабораторно подтвержден у пяти человек.

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