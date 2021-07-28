Число заражений коронавирусом в Токио бьет рекорды

В Токио, где проходят Олимпийские игры, количество выявленных случаев коронавируса достигло рекордной цифры. Зафиксировано 3 177 новых заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Kyodo News.

Указано, что это количество превысило предыдущий рекордный максимум в 2 848 случаев, о которых сообщалось вчера, 27 июля.

Также известно, что еще 16 лиц, связанных с Олимпийскими играми в Токио, получили положительный результат теста на COVID-19.

По словам организаторов, эти 16 человек - девять подрядчиков, четыре официальных лица, связанных с играми, два представителя СМИ и волонтер.

Они добавили, что никто из них не останавливался в Олимпийской деревне.