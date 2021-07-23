ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків COVID

Новость на русском →
Токіо, П'ятниця 23 липня 2021 11:20
У день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків COVID Фото: у день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків COVID (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 липня у день відкриття Олімпійських ігор в Токіо Організаційний комітет заявив про 19 нових випадків коронавірусу, зафіксованих за минулу добу. Зокрема, зараження виявили у трьох резидентів Олімпійського селища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За інформацією організаторів, позитивний тест на COVID-19 отримали троє спортсменів, які проживають на території Олімпійського селища, троє іноземних журналістів, 10 членів олімпійських делегацій та троє працівників за контрактом.

Загалом, станом на 23 липня, 110 осіб, які відносяться до Олімпіади, захворіли на коронавірус: 56 - жителі Японії, а 54 - громадяни інших країн.

Зокрема, з них позитивний тест на COVID-19 отримали 13 атлетів, 8 представників ЗМІ, один волонтер та 12 спортсменів, які проживають в Олімпійському селищі.

Нагадаємо, вчора в олімпійській збірній Чехії підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом: захворів велосипедист Міхал Шлегель.

Додамо, в олімпійських збірних Чехії та Нідерландів стався спалах коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
Розклад змагань
Розклад змагань
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту