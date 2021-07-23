У день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків COVID

Сьогодні, 23 липня у день відкриття Олімпійських ігор в Токіо Організаційний комітет заявив про 19 нових випадків коронавірусу, зафіксованих за минулу добу. Зокрема, зараження виявили у трьох резидентів Олімпійського селища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За інформацією організаторів, позитивний тест на COVID-19 отримали троє спортсменів, які проживають на території Олімпійського селища, троє іноземних журналістів, 10 членів олімпійських делегацій та троє працівників за контрактом.

Загалом, станом на 23 липня, 110 осіб, які відносяться до Олімпіади, захворіли на коронавірус: 56 - жителі Японії, а 54 - громадяни інших країн.

Зокрема, з них позитивний тест на COVID-19 отримали 13 атлетів, 8 представників ЗМІ, один волонтер та 12 спортсменів, які проживають в Олімпійському селищі.