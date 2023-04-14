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Число погибших в Славянске увеличилось до восьми, - глава Донецкой ОВА

Фото: число погибших в Славянске увеличилось до восьми (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 апреля, в результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Славянска восемь мирных жителей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, всего в Славянске зафиксировали семь мест попадания. Россияне атаковали город ракетами С-300.

"Мальчика буквально на глазах у меня достали, был еще живой, в карете скорой помощи, к сожалению, умер. Девочку 14 лет удалось спасти. По состоянию на сейчас 21 человек получил ранения и восемь людей погибли", - рассказал Кириленко.

По его словам, продолжают поступать сообщения о том, что людей достают из-под завалов.

Чиновник добавил, что эксперты устанавливают ущерб, который нанесли военные страны-агрессора. При этом уже разворачивают штаб и места, где люди смогут ночевать и получить все необходимое.

Кириленко напомнил о необходимости эвакуации из Донецкой области на фоне таких атак оккупантов.

Напомним, сегодня россияне ударили по Славянску, в результате чего пострадали мирные люди.

Согласно последним данным, было известно о более пяти погибших и 15 раненых жителях города.

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