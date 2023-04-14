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Число загиблих у Слов'янську збільшилося до восьми, - голова Донецької ОВА

Фото: кількість загиблих у Слов'янську збільшилася до восьми (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 квітня, внаслідок удару російських окупантів по житлових кварталах Слов'янська вісім мирних жителів загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

За його словами, загалом у Слов'янську зафіксували сім місць влучання. Росіяни атакували місто ракетами С-300.

"Хлопчика буквально на очах у мене дістали, був ще живий, у кареті швидкої допомоги, на жаль, помер. Дівчинку 14 років вдалося врятувати. Станом на зараз 21 особа отримала поранення та вісім людей загинули", - розповів Кириленко.

За його словами, продовжують надходити повідомлення про те, що людей дістають з-під завалів.

Чиновник додав, що експерти встановлюють збитки, які завдали військові країни-агресора. При цьому вже розгортають штаб та місця, де люди зможуть ночувати та отримати все необхідне.

Кириленко нагадав про необхідність евакуації з Донецької області на тлі таких атак окупантів.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Слов'янську, внаслідок чого постраждали мирні люди.

Згідно з останніми даними, було відомо про більше п'яти загиблих та 15 поранених жителів міста.

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