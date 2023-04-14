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Обстрел Славянска: количество погибших возросло до пяти

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Славянск, Пятница 14 апреля 2023 18:42
Обстрел Славянска: количество погибших возросло до пяти Фото: Обстрел Славянска (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Число погибших в результате обстрела Славянска в Донецкой области увеличилось до пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.

"Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля", - добавил глава области.

Обновлено 19:16

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что погибших в результате удара по Славянску стало больше.

"Цифра 5 уже не соответствует действительности, уже немного больше погибших наших граждан", - сказал Данилов в эфире национального телемарафона.

Напомним, что в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел города и заявил, что за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность.

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