Обстрел Славянска: количество погибших возросло до пяти

Число погибших в результате обстрела Славянска в Донецкой области увеличилось до пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.

"Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля", - добавил глава области.

Обновлено 19:16

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что погибших в результате удара по Славянску стало больше.

"Цифра 5 уже не соответствует действительности, уже немного больше погибших наших граждан", - сказал Данилов в эфире национального телемарафона.