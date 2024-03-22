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Число погибших и раненых из-за удара по Запорожью возросло: среди жертв ребенок

Запорожье, Пятница 22 марта 2024 15:27
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Число погибших и раненых из-за удара по Запорожью возросло: среди жертв ребенок Фото: в Запорожье возросло число погибших и раненых (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара российских оккупантов по Запорожью известно уже о трех погибших. Количество раненых также увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram и главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

"Пока известно о 3 погибших. Число раненых возросло до 15 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметили спасатели.

Фото: спасатели разбирают завалы в Запорожье (t.me/dsns_telegram)

В свою очередь Федоров рассказал, что из-за удара по частному сектору погибли отец и дочь - 8-летняя девочка и 35-летний мужчина. Еще один погибший - 62-летний водитель троллейбуса, который ехал по плотине ГЭС. Пассажиров в автомобиле не было.

"По обновленной информации ранены 20 человек", - добавил он.

В ГСЧС отметили, что продолжается разбор разрушенных строительных конструкций. Также спасатели помогают коммунальщикам восстанавливать транспортное сообщение.

Для демонтажа разрушенных конструкций уже используются автокраны и тягачи.

При этом психологи предоставляют помощь мирным жителям города, а волонтеры обеспечивают питанием сотрудников экстренных и коммунальных служб.

Обстрел Запорожья

Напомним, в ночь на 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака стала одной из самых масштабных.

Часть ракет ударила по Запорожью. Враг целился по объектам гражданской инфраструктуры.

Согласно последним данным, было известно о 14 раненых и одном погибшем в городе.

Более детально о последствиях обстрела РФ - в материале РБК-Украина.

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