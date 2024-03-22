Число погибших и раненых из-за удара по Запорожью возросло: среди жертв ребенок
В результате ракетного удара российских оккупантов по Запорожью известно уже о трех погибших. Количество раненых также увеличилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram и главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
"Пока известно о 3 погибших. Число раненых возросло до 15 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметили спасатели.
Фото: спасатели разбирают завалы в Запорожье (t.me/dsns_telegram)
В свою очередь Федоров рассказал, что из-за удара по частному сектору погибли отец и дочь - 8-летняя девочка и 35-летний мужчина. Еще один погибший - 62-летний водитель троллейбуса, который ехал по плотине ГЭС. Пассажиров в автомобиле не было.
"По обновленной информации ранены 20 человек", - добавил он.
В ГСЧС отметили, что продолжается разбор разрушенных строительных конструкций. Также спасатели помогают коммунальщикам восстанавливать транспортное сообщение.
Для демонтажа разрушенных конструкций уже используются автокраны и тягачи.
При этом психологи предоставляют помощь мирным жителям города, а волонтеры обеспечивают питанием сотрудников экстренных и коммунальных служб.
Обстрел Запорожья
Напомним, в ночь на 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака стала одной из самых масштабных.
Часть ракет ударила по Запорожью. Враг целился по объектам гражданской инфраструктуры.
Согласно последним данным, было известно о 14 раненых и одном погибшем в городе.
Более детально о последствиях обстрела РФ - в материале РБК-Украина.
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