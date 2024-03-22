Число загиблих і поранених через удар по Запоріжжю зросло: серед жертв дитина

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Запоріжжю відомо вже про трьох загиблих. Кількість поранених також збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram та голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram .

"Поки що відомо про 3 загиблих. Кількість поранених зросла до 15 осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - зазначили рятувальники.

Фото: рятувальники розбирають завали у Запоріжжі (t.me/dsns_telegram)

У свою чергу Федоров розповів, що через удар по приватному сектору загинули батько та донька - 35-річний чоловік та 8-річна дівчинка. Ще один загиблий - 62-річний водій тролейбуса, який їхав греблею ГЕС. Пасажирів в автомобілі не було.

"За оновленою інформацією поранено 20 людей", - додав він.

У ДСНС зазначили, що продовжується розбір зруйнованих будівельних конструкцій. Також рятувальники допомагають комунальникам відновлювати транспортне сполучення.

Для демонтажу зруйнованих конструкцій вже використовуються автокрани та тягачі.

При цьому психологи надають допомогу мирним жителям міста, а волонтери забезпечують харчування співробітників екстрених та комунальних служб.