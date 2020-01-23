Вірус з Китаю ще не призвела до надзвичайної ситуації, - ВООЗ

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Рішення було прийнято після того, як китайська влада зробили спробу заблокувати три міста

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що коронавірус Китаю, від якої страждають сотні людей, ще не привів до глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Рішення було прийнято після того, як китайська влада зробили спробу заблокувати три міста і скасували великі заходи в Пекіні, щоб стримати новий вірус.

Агентство охорони здоров'я ООН оголосив про це рішення після того, як незалежні експерти протягом двох днів намагалися дати оцінку інформації про поширення виявленого коронавіруса.

ВООЗ визначає глобальну надзвичайну ситуацію як "надзвичайна подія", яке становить небезпеку для інших країн і вимагає скоординованих міжнародних дій. Попередні глобальні надзвичайні ситуації були оголошені для появи вірусу Зіку в Північній і Південній Америці, епідемії свинячого грипу і поліомієліту.

Нагадаємо, в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Крім того, з 25 січня влади Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса.

Відзначимо, що в четвер, 23 січня, був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса за межами епіцентру вірусу. Однак невідомо де саме помер хворий.