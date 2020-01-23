Названо джерела китайського віруса

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Носіями нового коронавірусу є два види плазунів

Новий коронавірус з Китаю може бути гібридом вірусів кажанів та змій. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Medical Virology.

Китайські вчені встановили, що 2019-nCoV - це гібрид двох коронавірусів, один з яких раніше знаходили в організмі кажанів. Другий вірус вчені раніше не знаходили, однак сам гібрид, скоріш за все, з’явився близько 2 років тому в організмі змій.

Носіями нового коронавірусу є два види плазунів - китайська кобра (Naja atra) і багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus). На думку спеціалістів, люди могли заразитися вірусом на зараз закритому гуртовому ринку Хуанань в Китаї, на якому продавали зокрема змій і кажанів.

Нагадаємо, у Китаї розробили успішний метод нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який перебуває у критичному стані.

За станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Всі летальні випадки зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні було зафіксовано спалах нового вірусу. Захворіли вже більше 600 людей.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливості поширення коронавіруса 2019 nCoV нового типу за межами Китайської Народної Республіки.