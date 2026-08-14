Число украинцев с бронью просядет? Юрист дал прогноз на фоне новых критериев критичности

Число забронированных от мобилизации работников в Украине может временно сократиться на фоне внедрения новых критериев критичности предприятий.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко.
Главное:
По имеющимся данным, в мае 2026 года количество забронированных работников превышало 1,3 млн человек. Последние несколько лет этот показатель колеблется в пределах 1,1-1,3 млн, что составляет около 12% всех работающих граждан.
При этом предприятия, имеющие статус критически важных, обеспечивают более 60% поступлений в государственный бюджет.
В Кабмине ранее отмечали, что цель новых критериев критичности для предприятий - не автоматическое сокращение забронированных, а исправление пробелов, которыми пользовались для уклонения от призыва.
Юрист Николай Сиренко дал следующий прогноз по изменению количества забронированных:
Напомним, этим летом в Украине пересмотрели критерии, по которым предприятиям предоставляют статус критичности.
На этом фоне статус критичности всех предприятий пересматривается. Действующие решения о критичности предприятий будут действовать только до 1 сентября.