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Число украинцев с бронью просядет? Юрист дал прогноз на фоне новых критериев критичности

18:00 14.08.2026 Пт
2 мин
Действующие решения о критичности предприятий будут действовать только до 1 сентября
aimg Иван Носальский aimg Василина Копытко
Иллюстративное фото: украинцев с бронью может стать меньше (Getty Images)

Число забронированных от мобилизации работников в Украине может временно сократиться на фоне внедрения новых критериев критичности предприятий.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко.

Главное:

  • Бронь могут сократить: количество забронированных работников может временно уменьшиться из-за новых критериев критичности предприятий.
  • Прогноз юриста: в сентябре-октябре показатель может упасть на 10-20%, а к концу 2026 года - на 5-15%.
  • Сколько забронированных: в мае 2026 бронь от мобилизации имели более 1,3 млн работников.

Оценка ситуации

По имеющимся данным, в мае 2026 года количество забронированных работников превышало 1,3 млн человек. Последние несколько лет этот показатель колеблется в пределах 1,1-1,3 млн, что составляет около 12% всех работающих граждан.

При этом предприятия, имеющие статус критически важных, обеспечивают более 60% поступлений в государственный бюджет.

В Кабмине ранее отмечали, что цель новых критериев критичности для предприятий - не автоматическое сокращение забронированных, а исправление пробелов, которыми пользовались для уклонения от призыва.

Станет меньше украинцев с броней

Юрист Николай Сиренко дал следующий прогноз по изменению количества забронированных:

  • Сентябрь-октябрь 2026 года: ожидается временное снижение показателей на 10-20%. Это связано, прежде всего, с административными задержками и обновлением документов, а не с лишением права на бронирование;
  • До конца 2026 года: общее количество забронированных может сократиться на 5-15%. Показатель стабилизируется на уровне 1,1-1,25 млн человек, что соответствует нижнему пределу привычных системных параметров.

Напомним, этим летом в Украине пересмотрели критерии, по которым предприятиям предоставляют статус критичности.

На этом фоне статус критичности всех предприятий пересматривается. Действующие решения о критичности предприятий будут действовать только до 1 сентября.

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