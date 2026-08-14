Число українців із бронею просяде? Юрист дав прогноз на тлі нових критеріїв критичності

Кількість заброньованих від мобілізації працівників в Україні може тимчасово скоротитися на тлі впровадження нових критеріїв критичності підприємств.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.
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За наявними даними, у травні 2026 року кількість заброньованих працівників перевищувала 1,3 млн осіб. Останні кілька років цей показник коливається в межах 1,1-1,3 млн, що становить близько 12% від усіх працюючих громадян.
При цьому підприємства, які мають статус критично важливих, забезпечують понад 60% надходжень до державного бюджету.
У Кабміні раніше зазначали, що мета нових критеріїв критичності для підприємств - не автоматичне скорочення заброньованих, а виправлення прогалин, якими користувалися для уникнення призову.
Юрист Микола Сіренко дав наступний прогноз щодо зміни кількості заброньованих:
Нагадаємо, цього літа в Україні переглянули критерії, за якими підприємствам надають статус критичності.
На цьому тлі статус критичності всіх підприємств переглядають. Чинні рішення про критичність підприємств діятимуть тільки до 1 вересня.