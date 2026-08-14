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Число українців із бронею просяде? Юрист дав прогноз на тлі нових критеріїв критичності

18:00 14.08.2026 Пт
2 хв
Чинні рішення про критичність підприємств будуть діяти тільки до 1 вересня
aimg Іван Носальський aimg Василина Копитко
Ілюстративне фото: українців із бронею може поменшати (Getty Images)

Кількість заброньованих від мобілізації працівників в Україні може тимчасово скоротитися на тлі впровадження нових критеріїв критичності підприємств.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.

Головне:

  • Бронь можуть скоротити: кількість заброньованих працівників може тимчасово зменшитися через нові критерії критичності підприємств.
  • Прогноз юриста: у вересні-жовтні показник може впасти на 10-20%, а до кінця 2026 року - на 5-15%.
  • Скільки заброньованих: у травні 2026 року бронь від мобілізації мали понад 1,3 млн працівників.

Оцінка ситуації

За наявними даними, у травні 2026 року кількість заброньованих працівників перевищувала 1,3 млн осіб. Останні кілька років цей показник коливається в межах 1,1-1,3 млн, що становить близько 12% від усіх працюючих громадян.

При цьому підприємства, які мають статус критично важливих, забезпечують понад 60% надходжень до державного бюджету.

У Кабміні раніше зазначали, що мета нових критеріїв критичності для підприємств - не автоматичне скорочення заброньованих, а виправлення прогалин, якими користувалися для уникнення призову.

Чи стане менше українців із бронею

Юрист Микола Сіренко дав наступний прогноз щодо зміни кількості заброньованих:

  • Вересень-жовтень 2026 року: очікується тимчасове зниження показників на 10-20%. Це пов'язано насамперед з адміністративними затримками та оновленням документів, а не з позбавленням права на бронювання;
  • До кінця 2026 року: загальна кількість заброньованих може скоротитися на 5-15%. Показник стабілізується на рівні 1,1-1,25 млн осіб, що відповідає нижній межі звичних системних параметрів.

Нагадаємо, цього літа в Україні переглянули критерії, за якими підприємствам надають статус критичності.

На цьому тлі статус критичності всіх підприємств переглядають. Чинні рішення про критичність підприємств діятимуть тільки до 1 вересня.

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Бронювання від мобілізаціїВійна в УкраїніМобілізація в Україні