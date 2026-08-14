Число українців із бронею просяде? Юрист дав прогноз на тлі нових критеріїв критичності

Головне: Бронь можуть скоротити: кількість заброньованих працівників може тимчасово зменшитися через нові критерії критичності підприємств.

кількість заброньованих працівників може тимчасово зменшитися через нові критерії критичності підприємств. Прогноз юриста: у вересні-жовтні показник може впасти на 10-20%, а до кінця 2026 року - на 5-15%.

у вересні-жовтні показник може впасти на 10-20%, а до кінця 2026 року - на 5-15%. Скільки заброньованих: у травні 2026 року бронь від мобілізації мали понад 1,3 млн працівників.

Оцінка ситуації

За наявними даними, у травні 2026 року кількість заброньованих працівників перевищувала 1,3 млн осіб. Останні кілька років цей показник коливається в межах 1,1-1,3 млн, що становить близько 12% від усіх працюючих громадян.

При цьому підприємства, які мають статус критично важливих, забезпечують понад 60% надходжень до державного бюджету.

У Кабміні раніше зазначали, що мета нових критеріїв критичності для підприємств - не автоматичне скорочення заброньованих, а виправлення прогалин, якими користувалися для уникнення призову.

Чи стане менше українців із бронею

Юрист Микола Сіренко дав наступний прогноз щодо зміни кількості заброньованих: